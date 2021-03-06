Kayseri'de gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de gıda denetimi yapıldı

06.03.2021 17:31
Kayseri'de gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gıda denetimine katıldı.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gıda denetimine katıldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile kontrollü normalleşme döneminde "dinamik denetim modeli" temel esasları kapsamında gıda denetimleri başladı.

Gıda kontrol ekipleri tarafından genel ve özel hijyen kurallarına uyulması, maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, ürünlerin tüketicilere sunumu esnasında muhafaza koşulları ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla kontrol ve denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, işletme sahipleri ve personele Kovid-19 salgını tedbirleri ve işletme içi salgın planı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetime katılan Şahin, normalleşme döneminde daha yoğun bir denetim modeline geçtiklerini belirterek, "Birlikte yapacağımız fedakarlık ve hassasiyetle temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak bu süreci inşallah tez zamanda atlatacağız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Şahin, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de gıda denetimi yapıldı - Son Dakika


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