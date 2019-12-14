Kayseri'de gıda denetimleri ve güvenliği TkMM'de anlatıldı - Son Dakika
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Kayseri'de gıda denetimleri ve güvenliği TkMM'de anlatıldı

6 saat önce

Kayseri'deki gıda denetimleri ve gıda güvenliği, Türkiye küçük Millet Meclisi'nde (TkMM) ele alındı.

Kayseri'de gıda denetimleri ve güvenliği TkMM'de anlatıldı, System.String[]

Kayseri'deki gıda denetimleri ve gıda güvenliği, Türkiye küçük Millet Meclisi'nde (TkMM) ele alındı.

TkMM'nin Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği aralık ayı toplantısına Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Erdem ile Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz katıldı.

Kentteki gıda güvenliği ve denetimleri hakkında konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yılmaz, su hariç tüm gıda işletmelerinde denetim yaptıklarını, her işletmeyi ortalama yılda en az 2 kez denetlediklerini söyledi.

Yılmaz, kentte yıl boyunca gıda kaynaklı 93 hastalık vakası yaşandığını ancak bunlardan 4'ünün gıdadan, diğerlerinin ise kişisel hassasiyetten ortaya çıktığının belirlendiğini aktardı.

"Kayseri'de taklit ve tağşiş çok çıkıyor deniliyor. Bunlar bizim denetimlerimiz sayesinde ortaya çıkıyor." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşletmelere baskın şeklinde de denetimler düzenliyoruz. Bu denetimlerde şiddet, kötü muamele ile karşılaşıyoruz ancak bunlar bizi yıldırmıyor. Yaptığımız denetimlerde bin 821 numune aldık. İhbar alınca hemen denetim yapıp numune alıyoruz. Denetim ve alınan numune sayısı bu işi ne kadar etkin yaptığımızı gösteriyor. 2019 yılında 395 idari para cezası uygulanmış, bunların miktarları farklı. Bugünlerde pastırma tartışması gündemde, pastırma da denetimimiz altında. Tüketicilerimiz Kayseri pastırmasını gönül rahatlığıyla tüketebilir. Türkiye'nin en iyi pastırmasıdır. Alo 174 hattından bize ulaşabilirsiniz. 2017 yılından bu yana kentimizde tek tırnak vakasına rastlanmamaktadır. En son 2017'de bizim denetimlerimizde maalesef buna rastlamıştık."

Prof. Dr. Ekrem Erdem ise ülke ekonomisine ve son yıllardaki ekonomik gidişata yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kocasinan Belediyesi, Ekrem Erdem, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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