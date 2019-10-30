Son Dakika Haberleri: Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi
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Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi

1 saat önce

Kayseri'de akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Kayseri'de akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar Kavak Mahallesindeki evlerinde, dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 6 kişilik Çakır ailesi, sabah karın ağrısı şikayetiyle Yeşilhisar Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede yapılan kontrollerde aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Ailenin 5 yaşındaki çocuğu Saliha Çakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, aile bireylerinin akşam yemeğinde makarna ve nar yedikleri öğrenildi.

Yeşilhisar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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