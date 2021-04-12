Kayseri'de "Gıdanı koru, sofrana sahip çık" kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Kayseri'de "Gıdanı koru, sofrana sahip çık" kampanyası kapsamında iş yerleri hem denetlendi hem de halkın bilinçlendirilmesi adına marketlere bayat ekmeklerin nasıl değerlendirileceği ve israfla ilgili "İhtiyacın kadar al, geleceği çöpe atma" broşürü konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığın israfın önüne geçmek için "Gıdanı koru, sofrana sahip çık" kampanyası başlattığını anımsattı.

Özellikle ramazan ayında israfın önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Şahin, çeşitli kurumların da kampanyaya destek verdiğini hatırlattı.

Dünya nüfusunun 3'te 2'sinin, açlık sınırının altında yaşadığını, her 9 insandan birinin aç olduğunu, buna karşın 670 milyondan fazla yetişkinin, 144 milyondan fazla gencin de obezite riski altında bulunduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada üretilen gıdanın 3'te 1'i israf ediliyor. Bir kilogram et elde edebilmek için 15 ton su harcıyoruz. 1 kilo peynir için 5 ton su harcıyoruz. Gıdayı hasat ettikten depoya kadar olan kısımda kayıp yüzde 14. Gıdanın 3'te birini de gıdaya dönüştükten sonra kaybediyoruz. Lütfen gıda okur yazarı olun. Elinize aldığınız paketin son kullanma tarihine bakın, tavsiye edilen tarihe bakın. Bir restoran yılda 4,5 ton meyve sebzeyi çöpe atıyor. Yılda yüzde 2'lik bir israfı önlersek 10 milyar lira tasarruf etmiş olacağız. Bu 10 milyar lirayla 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim standardını yakalamış olacağız."

Vatandaşların bazı sebze ve meyveleri görüntülerinden dolayı almayı tercih etmediğine dikkati çeken Şahin, "Vatandaşlarımız çillenmiş muzu almıyor, aslında yenilmesi gereken muz çillenmiş muzdur. Bunun önüne geçmek için marketler özellikle sebze reyonlarında özel indirim alanları oluşturacak." dedi.

Kampanyaya destek veren işletmelere "Bu işletme, gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyasını desteklemektedir" yazacaklarını aktaran Şahin, "İnsanlar bazen 'bizim evimizde ekmek arttı ama ben onu tavuklara verdim, komşunun hayvanlarına gönderdim' diyor, yine israf. Bu ürünler insana sunulabilmesi amacıyla uzun bir süreçten geçiyor, çok paralar harcanıyor. İnsanın yiyebileceği bir şey asla hayvan tüketimine sunulmaması gerekir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Şahin ve beraberindekiler, bazı marketleri denetledi, bayat ekmeklerin nasıl değerlendirileceğini ve sebze israfını anlatan afiş astı. Denetimlerde ayrıca "İhtiyacın kadar al, geleceği çöpe atma" başlıklı broşür dağıtıldı.

Kampanyaya, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, Fırıncılar Uncular Odası, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Kayseri Perakendeciler Odası da destek veriyor.