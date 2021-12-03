Girdiği kümeste yakalanan vaşak doğaya bırakıldı - Son Dakika

Girdiği kümeste yakalanan vaşak doğaya bırakıldı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde girdiği kümeste yakalanan vaşak, yeniden doğaya salındı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde girdiği kümeste yakalanan vaşak, yeniden doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Toraman Mahallesi'nde bir vatandaşın kümesinde vaşak bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Açlıktan kümese girdiği düşünülen vaşak, ekiplerce yakalandı. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlıklı olduğu anlaşılan hayvan, doğaya bırakıldı.

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