Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı - Son Dakika

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Kayseri'de giriş çıkış yasaklarından önce, son kontroller yapıldı
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamadan sonra, Kayseri'de şehre giriş ve çıkışlarda uygulanacak yasaklardan önce son giriş kontrolleri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamadan sonra, Kayseri'de şehre giriş ve çıkışlarda uygulanacak yasaklardan önce son giriş kontrolleri yapıldı.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanının 31 ilin 15 günlüğüne giriş ve çıkışlarında uygulanacak olan yasaklardan önce, Kayseri şehir merkezine giriş ve çıkışlarda son kontroller yapıldı. Araçların içindeki vatandaşlar yasaklar hakkında bilgilendirilerek ateş ölçümleri yapılırken, kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:37 Kaynak: İHA
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