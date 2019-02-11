Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığına 2 Tutuklama

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyrukludan 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyrukludan 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş- çıkış yapan Suriyelilere para karşılığında yardım ederek, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 Suriye uyrukluyu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 3 kişi, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Kayseri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Motosiklet Sürücüsü Kafasına Kask Yerine Poşet Taktı

Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı