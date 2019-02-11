Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığına 2 Tutuklama

Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığına 2 Tutuklama

2 gün önce

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyrukludan 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığına 2 Tutuklama, System.String[]
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyrukludan 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş- çıkış yapan Suriyelilere para karşılığında yardım ederek, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 Suriye uyrukluyu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 3 kişi, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:26 Kaynak: DHA

Develi, Suriye, Kayseri, Güncel
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