Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı

20.04.2022 13:11

Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı Yıkmak istedikleri yapının altında kaldılar Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yıkmak istedikleri eski yapının altında kalan baba ve oğlu yaralandı.

Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı

Yıkmak istedikleri yapının altında kaldılar

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yıkmak istedikleri eski yapının altında kalan baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçkonak Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Mehmet K. ile oğlu Sadi K., evlerinin yanında bulunan ve önceden ekmek yapımında kullanılan eski yapıyı yıkmak istedi. Kazma ve küreklerle yapıyı yıkmak isteyen baba ve oğlunun üzerine yapının çatısı göçtü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, toprak ve kalas yığınının altında kalan Mehmet K. ve Sadi K. itfaiye ve vatandaşlardan tarafından çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslar, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yatı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı
Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı
Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı
Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı
Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı
Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı
Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı
Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı
Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de göçük: Baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika


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