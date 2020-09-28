Gökyüzü meraklıları Erciyes'te buluştu - Son Dakika

Gökyüzü meraklıları Erciyes'te buluştu

Kayseri'de gökyüzü meraklıları, hem gök cisimlerini ışık kirliliğinden uzakta izlemek hem de gökyüzünü fotoğraflamak için Erciyes Dağı'nda bir araya geldi.

Kayseri'de gökyüzü meraklıları, hem gök cisimlerini ışık kirliliğinden uzakta izlemek hem de gökyüzünü fotoğraflamak için Erciyes Dağı'nda bir araya geldi.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes Kayak Merkezi tarafından düzenlenen "Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu" kursu kapsamında Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da 2 bin 650 metrede buluşan katılımcılar, gökyüzünü fotoğraflamanın ve gök cisimlerini izlemenin heyecanını yaşadı.

Kayseri Bilim Merkezi çalışanı gök bilimci Görkem Karaöz, AA muhabirine, üçüncüsünü düzenledikleri "Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu" kursuna çok büyük ilgi olduğunu söyledi.

Tura katılan kursiyerleri astronomi ve gökyüzüyle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Karaöz, "Şehirde yaşayan insanlar ışık kirliliğinden dolayı gökyüzünün farkında değiller. Dolayısıyla Erciyes Dağı'nın bu güzel ortamında ışık kirliliğinden uzakta gökyüzünün muhteşem güzelliğiyle katılımcıları buluşturuyoruz." dedi.

Karaöz, astro fotoğrafçılık için Erciyes Dağı'nın büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kursiyerlere, Kayseri Bilim Merkezi planetaryumunda temel gökyüzü eğitimi veriyoruz. Astro fotoğrafçılık alanında temel bilgiler ve günün sonunda ise Erciyes Dağı'na çıkarak gökyüzü altında pratik eğitimler veriyoruz. Kursiyerler fotoğraf makinelerini astro fotoğrafçılıkta nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Kayserililer çok şanslı çünkü Erciyes çok güzel bir yer. Kurslarımıza ilgi çok fazla."

Kursiyerlerden Zeynep Seçer de eğitimlerin çok iyi geçtiğini, gökyüzü ve astronomi hakkında geniş bilgiler edindiklerini dile getirdi.

Hobi olarak fotoğrafçılık yaptığını ve daha fazla gelişim sağlayabilmek adına kursa katıldığını anlatan Seçer, şöyle konuştu:

"Kursa katılarak Erciyes'te pozlamalar yapıyoruz. Verilen bilgiler son derece doyurucuydu. Astronomi konusunda bilgim ay ve yıldızlardan ibaretti, bugün eğitimden sonra bilgim daha da yoğunlaştı. Gök cisimlerini yakından görmek önemliydi. İşin mutfağına girmiş olduk. Hedefim hocalarımızdan öğrendiğimiz bilgiler ışığında Samanyolu'nu göl manzarasıyla yansıma olarak çekmek, umarım başarırım."

Gökyüzü meraklıları Erciyes'te buluştu
Gökyüzü meraklıları Erciyes'te buluştu
Gökyüzü meraklıları Erciyes'te buluştu
Gökyüzü meraklıları Erciyes'te buluştu

Astronomi, Kayseri, Erciyes, Karaöz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gökyüzü meraklıları Erciyes'te buluştu - Son Dakika

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