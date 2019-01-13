Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Göller Buz Tuttu

Kayseri'de Göller Buz Tuttu

1 saat önce

Kayseri'de hava sıcaklığının eksi 19 dereceyi görmesiyle beraber Erciyes'te bulunan Tekir Göleti buz tuttu.

Kayseri'de Göller Buz Tuttu, System.String[]
Kayseri'de hava sıcaklığının eksi 19 dereceyi görmesiyle beraber Erciyes'te bulunan Tekir Göleti buz tuttu.

Kayseri'de hafta içinde etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte zaman zaman eksi 19 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları ile beraber göller buz tuttu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Tekir Göleti de soğuk havayla beraber buz tuttu. Havadan görüntülenen gölette kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, Güncel
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