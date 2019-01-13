Kayseri'de Göller Buz Tuttu
17 dakika önce
Kayseri'de göller buz tuttuKAYSERİ - Kayseri'de hava sıcaklıklarının eksi 19 dereceyi görmesiyle beraber Erciyes'te bulunan Tekir Göledi buz tuttu.
Kayseri
'de göller buz tuttu
KAYSERİ - Kayseri'de hava sıcaklıklarının eksi 19 dereceyi görmesiyle beraber Erciyes
'te bulunan Tekir Göledi buz tuttu.
Kayseri'de hafta içinde etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte zaman zaman eksi 19 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları ile beraber göller buz tuttu. Türkiye
'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Tekir Göledi de, soğuk havayla beraber buz tuttu. Havadan görüntülenen gölette, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:35 Kaynak: İHA
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