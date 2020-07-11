Kayseri'de gönüllü 'balık adamlar' hayat kurtarıyor - Son Dakika

KAYSERİ'de tamamı gönüllülerden oluşan 'Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği' üyeleri, normalleşme süreci ve havaların ısınmasıyla, eğitim programlarını sıklaştırdı.
Kayseri'de 1996 yılından bu yana sualtı ve akarsu kurtarmada faaliyet gösteren Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, havaların ısınmasıyla birlikte Kızılırmak'ta ve Yamula Baraj Göleti'nde eğitimlerine başladı. Kış döneminde Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu'nda kondisyon depolayan gönüllüler, yasakların kalkmasının ardından suya indi. Kızılırmak'ta olası akarsu kazalarına karşı hem eğitim hem de tatbikat yapan ekip, teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini sürdürüyor.
Öncelikli alanlarının sualtı olduğunu dile getiren Deniz Temel, "Kızılırmak, Zamantı ve bunların üzerindeki barajlarda boğulma vakaları oldukça fazla. Yıllık 15- 20 vakamız var. Bu boğulmalara da ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. Ölümle sonuçlanabilecek olaylarda kendi canımızı ortaya koyarak sualtından kaybolan vatandaşı çıkarıyoruz. Vatandaşlarımız maalesef ki bölge güvenliği tarafından konulan uyarı levhalarına dikkat etmiyor. Derinliğini kestiremedikleri sularda yüzmeye çalışıyorlar ve en önemlisi can yeleği gibi kendilerini su yüzeyinde tutabilecek eşyalar olmadan suya giriyorlar. Bunun sonucunda da en ufak bir dalgınlıkta maalesef ki vatandaşlarımız bedelini canıyla ödüyor. Bu nedenle halkımızı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.