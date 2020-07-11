Kayseri'de gönüllü 'balık adamlar' hayat kurtarıyor - Son Dakika

Kayseri'de gönüllü 'balık adamlar' hayat kurtarıyor

KAYSERİ'de tamamı gönüllülerden oluşan 'Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği' üyeleri, normalleşme süreci ve havaların ısınmasıyla, eğitim programlarını sıklaştırdı.

KAYSERİ'de tamamı gönüllülerden oluşan 'Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği' üyeleri, normalleşme süreci ve havaların ısınmasıyla, eğitim programlarını sıklaştırdı.

Kayseri'de 1996 yılından bu yana sualtı ve akarsu kurtarmada faaliyet gösteren Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, havaların ısınmasıyla birlikte Kızılırmak'ta ve Yamula Baraj Göleti'nde eğitimlerine başladı. Kış döneminde Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu'nda kondisyon depolayan gönüllüler, yasakların kalkmasının ardından suya indi. Kızılırmak'ta olası akarsu kazalarına karşı hem eğitim hem de tatbikat yapan ekip, teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini sürdürüyor.

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'EĞİTİMLERİMİZ, AVRUPA STANDARTLARINDA'

Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların ırmak ve baraj göletleri kenarlarında vakit geçirdiğini belirterek, "Biz geçtiğimiz hafta sonu şehir dışında eğitimde olduğumuz için Kayseri'deki boğulma vakalarına, Konya'dan balık adamlar gelip müdahale etmiş. Maalesef ki yüzme bildiğini düşünen vatandaşlarımız serinlemek ve eğlenmek için suya girmektedir. Ancak, su eğlencesi bazı zamanlar kötü sonlarla sonuçlanmaktadır. Bütün üyeleri gönüllülerden oluşan Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneğimiz, bu tür kazalarda öncelikle şehrimizde, daha sonra devletimizin ihtiyacı doğrultusunda ülkemiz genelinde sualtı ve akarsu arama kurtarma faaliyetlerini yürütmektedir.  Bu doğrultuda ekip liderimiz Mehmet Eskitaş ile birlikte üyelerimizi akarsu ve sualtında yaşanabilecek kazalara karşı ağır bir eğitim programından geçiriyoruz. Eğitimlerimiz, Avrupa standartlarında olup, üyelerimizi en zor şartlara hazırlıyoruz" dedi.

'KAYSERİ'DE YILLIK 15 BOĞULMA VAKASI VAR'

Öncelikli alanlarının sualtı olduğunu dile getiren Deniz Temel, "Kızılırmak, Zamantı ve bunların üzerindeki barajlarda boğulma vakaları oldukça fazla. Yıllık 15- 20 vakamız var. Bu boğulmalara da ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. Ölümle sonuçlanabilecek olaylarda kendi canımızı ortaya koyarak sualtından kaybolan vatandaşı çıkarıyoruz. Vatandaşlarımız maalesef ki bölge güvenliği tarafından konulan uyarı levhalarına dikkat etmiyor. Derinliğini kestiremedikleri sularda yüzmeye çalışıyorlar ve en önemlisi can yeleği gibi kendilerini su yüzeyinde tutabilecek eşyalar olmadan suya giriyorlar. Bunun sonucunda da en ufak bir dalgınlıkta maalesef ki vatandaşlarımız bedelini canıyla ödüyor. Bu nedenle halkımızı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de gönüllü 'balık adamlar' hayat kurtarıyor - Son Dakika
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