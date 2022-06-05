Kayseri'de gönüllü gençler Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yaptı

Kayseri'de gönüllü gençler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yaptı.

Gençlik merkezlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Bağpınar Mahallesi'nden yürüyüşe başlayan grup, Koramaz Vadisi boyunca 11 kilometrelik bölgede çevre temizliği yaparak Ağırnas Mahallesi'ne ulaştı.

Etkinliği organize eden Talas Gençlik Merkezi Müdürü Kürşad Bozkurt, AA muhabirine, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı çevre temizliği yapıldığını söyledi.

Kayseri'de de üç gençlik merkezinden katılımla Koramaz Vadisi'nde etkinlik düzenlendiğini belirten Bozkurt, 150 gönüllü gencin hem doğa yürüyüşü yaptığını hem de çöp topladığını dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan da gençlere iştirak ederek onlarla bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çevre bilincini kazanmış gençlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu anlatan Cihan, "Elbette biz büyüklerin de çevre bilincine sahip olması gerekiyor. Gezdiğimiz yerleri, gittiğimiz mekanları temiz tutmamız gerekiyor." dedi.