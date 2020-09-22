Kayseri'de gönüllü gençler sağlık çalışanları için siperlik üretti - Son Dakika

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sağlık çalışanları için 2 bin yüz koruyucu siperlik üretti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı süreçten itibaren Kayseri Gençlik Merkezi'nde personel ve gönüllü gençler sağlık çalışanlarına destek olmak amaçlı 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üretimine ara vermeden devam ediyor.

Bugüne kadar 15 bin üzerinde siperlik üreten merkezde son olarak yapılan 2 bin siperlik Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye teslim edildi.

Murat Eskici, salgının başlamasından itibaren üretime başladıklarını ve bundan sonra da sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Benli de Eskici'ye süreçte verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Koronavirüse karşı verilen bu mücadeleyi hep birlikte tedbirlere uyarak kazanacağız. Bu konudaki inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Maske, mesafe ve temizlik bu mücadeledeki olmazsa olmazlarımız. Toplum olarak bu 3 altın kuralla uymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.