Güven timleri bir haftada 2 bin kişiyi sorguladı - Son Dakika
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Güven timleri bir haftada 2 bin kişiyi sorguladı

03.10.2022 14:00
Güven timleri bir haftada 2 bin kişiyi sorguladı

Kayseri'de görev yapan güven timleri, bir haftada 2 bin 62 kişiyi ve 304 aracı sorguladı.

Kayseri'de görev yapan güven timleri, bir haftada 2 bin 62 kişiyi ve 304 aracı sorguladı.

Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekipten oluşan 95 personel, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda geçen hafta yapılan çalışmalarda, 2 bin 62 kişi ve 304 aracın sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgulamada aranan 4 kişi adli birimlere teslim edilirken, 13 kişiye de idari yaptırım cezası uygulandı.

21 dilencinin zabıtaya teslim edildiği çalışmalarda, 6 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı, kaybolan bir çocuk ise bulunarak ailesine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güven Timleri, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven timleri bir haftada 2 bin kişiyi sorguladı - Son Dakika
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