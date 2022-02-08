Üye Girişi
Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi

08.02.2022 11:26
Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi

Kayseri Havalimanı'nda bir yolcunun valizlerinde gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi.

Kayseri Havalimanı'nda bir yolcunun valizlerinde gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri Havalimanı'nda yapılan operasyonda, bir yolcunun 3 valizinde yurda kaçak yollardan sokmaya çalıştığı 1175 elektronik sigara bulundu.

Elektronik sigaralara el konulurken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı, Kayseri, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:19 Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:46:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement