Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi

06.09.2022 20:50
Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi

Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.

Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde cep telefonu satan bir iş yerinin kargoyla getirttiği gümrük kaçağı cep telefonlarını sattığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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