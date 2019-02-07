Kayseri'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu 4 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri'de gümrük kaçağı elektronik sigara ve likit satışı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
'de gümrük kaçağı elektronik sigara ve likit satışı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.İ'nin kente gümrük kaçağı elektronik sigara ve ilkiti getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 122 kaçak sigara likiti ile 20 parça elektronik aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:40 Kaynak: DHA
Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım
Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır