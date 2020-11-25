Kayseri'de gün batımı büyüledi - Son Dakika

Kayseri'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Saat 17.00'da güneşin etkisini kaybetmesi ile birlikte ufku kaplayan kızıllık şehrin bir çok noktasından görüntülendi. Kayseri'de soğuklar etkisini göstermeye başlarken, gün batımında ortaya çıkan görüntü içleri ısıttı. Güneşin etkisini kaybetmesinin ardından sokak lambalarının da yanması ile birlikte ufku kaplayan kızıllık dikkat çekti. Özellikle şehir merkeziden Hasandağı bölgesine doğru beliren ve tüm ufku kaplayan kızıllığı gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, alışık olmadıkları bu güzelliği ölümsüzleştirdi. - KAYSERİ