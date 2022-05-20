Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi - Son Dakika
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Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi

20.05.2022 16:41
Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından günü birlik konaklama tesisleri ile otellere yönelik uygulama yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından günü birlik konaklama tesisleri ile otellere yönelik uygulama yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suçu ve suçluları engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Suçların barınmasını engellemek amacıyla 42 polisin katılımı ile kentte bulunan 32 farklı günü birlik konaklama yerleri, apart oteller ile otellerde uygulama yapıldı. Uygulama çerçevesinde otel kayıt sistemlerini inceleyen ekipler, boş odalarda da denetim yaptı.

Denetimin önümüzdeki günlerde süreceği belirtildi. - KAYSERİ

Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi
Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi

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Kayseri polisinden milyonluk denetim Kayseri polisinden milyonluk denetim
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de günü birlik konaklama tesisleri ve oteller denetlendi - Son Dakika
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