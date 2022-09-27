Kayseri'de sigara paketinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de sigara paketinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

27.09.2022 14:34
Kayseri'de sigara paketinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

Kayseri'de güven timleri bir şüphelinin sigara paketinde uyuşturucu madde ele geçidi.

Kayseri'de güven timleri bir şüphelinin sigara paketinde uyuşturucu madde ele geçidi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. U.A'nın üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Şüphelinin 1 metre yakınında yere bırakılmış sigara paketini fark eden ekipler, pakette yaptıkları kontrolde folyo içerisine sarılı 0,90 gram uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Güven Timleri, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de sigara paketinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de sigara paketinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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