Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. U.A'nın üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Emeklilerden AKP Kayseri Milletvekili Nergis'in Paylaşımına Tepki: 'Onların Tuzu Kuru. Gelin Bir Görün. Tane ile Sebze Meyve Alıyoruz'

Kaynak: AA

Güven Timleri, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de sigara paketinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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