Polisler, Melikgazi, Kocasinan ve Talas bölgelerinde de 50 okul denetimi ve 403 araç sorgulaması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 'Güven Timleri' denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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