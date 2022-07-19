Kayseri'de güven timleri görev başında - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de güven timleri görev başında

19.07.2022 17:12
Kayseri'de güven timleri görev başında

Kayseri'de güven timlerinin yaklaşık iki haftada 12 bin 586 kişi ve 1607 aracı sorguladığı bildirildi.

Kayseri'de güven timlerinin yaklaşık iki haftada 12 bin 586 kişi ve 1607 aracı sorguladığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği, faaliyete başladığı 5 Temmuz'dan itibaren çalışmalarını vatandaşların yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi ile park ve bahçe gibi yerlerde sürdürüyor.

Kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde görev yapan güven timleri, 80 personelle 12 güzergahta hizmet veriyor.

Büro Amiri Komiser Tuba Kuyucu, Asayiş Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, timin Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının Kayseri halkına, esnafına, şehir dışından gelen misafirlere doğrudan ulaşabilmek olduğunu vurgulayan Kuyucu, şunları kaydetti:

"5-19 Temmuz arası, il merkezimizde 12 noktada yaptığımız çalışmalarda 12 bin 586 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamada 14 aranan şahsa ulaştık, 155 kişiye Kabahatler Kanunu'nun çeşitli maddelerinden işlem yapıldı, 12 iş yerinden hırsızlık olayı anlık çözüldü, 4 kasten yaralama olayına anında müdahale edildi, 7 narkotik olayı aydınlatıldı, bir devlet büyüğüne hakaret olayına müdahale edildi, 9 kayıp çocuk da anında bulundu. Bu süreçte de 1607 araç sorgusu yapıldı. 1 araç trafikten men edildi, 1 çalıntı araç bulundu. Amacımız, Kayseri halkının huzurlu bir şekilde hareket edebilmesi."

YORUMLAR
500
Kayseri'de para ve ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı Kayseri'de para ve ziynet eşyası çalan zanlı yakalandı Afyonkarahisar'dan Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 2 milyon araç geçti Afyonkarahisar'dan Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 2 milyon araç geçti
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Tragger, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de güven timleri görev başında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:20:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de güven timleri görev başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement