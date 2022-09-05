Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

05.09.2022 22:49
Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesinde yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilerek durdurulan F.K.'nın üst aramasında folyoya sarılı bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, F.K. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri'ne yakalandı Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri'ne yakalandı Suç makinesi yakalandı Suç makinesi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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