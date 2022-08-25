Ekipler tarafından bulunan maddeye el konulurken, D.Y. de işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri 'de Güven Timleri tarafından yapılan denetimlerde sigara paketi içinde uyuşturucu madde saklayan şahıs, ekiplerden kaçamadı.

Kaynak: İHA

Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sigara paketinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika

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