Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika
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Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

03.09.2022 17:23
Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan kontrollerde parkta oturan bir kişinin üzerinden 44 cm uzunluğunda kılıç çıktı.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan kontrollerde parkta oturan bir kişinin üzerinden 44 cm uzunluğunda kılıç çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, park içerisinde oturan 2 şahıs üzerinde yapılan kontrollerde S.M.'nin üzerinden yaklaşık 44 cm uzunluğunda saplı kılıç buldu. S.M.'nin yanında bulunan B.D.'nin üst aramasında ise 2 adet yaklaşık 20 cm uzunluğunda sustalı bıçak bulundu.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika
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