Güven timlerini gördü, uyuşturucu maddeyi yere attı - Son Dakika
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Güven timlerini gördü, uyuşturucu maddeyi yere attı

27.07.2022 12:01
Güven timlerini gördü, uyuşturucu maddeyi yere attı

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere attı.

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere attı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ö.G.'yi durdurdu. Ekipleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yere atan şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında ise, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven timlerini gördü, uyuşturucu maddeyi yere attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven timlerini gördü, uyuşturucu maddeyi yere attı - Son Dakika
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