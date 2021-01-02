Kayseri'de güvercin hırsızlığı - Son Dakika

Kayseri'de bir ikametten yaklaşık 100 güvercin çalındı, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Büyükyurt Caddesi'nde beslediği güvercinlere yem vermek için ikamete gelen Taner Yolcu, kuşların sayısında azalma olduğunu fark etti.

Yaklaşık 100 güvercininin çalındığını öne süren Yolcu, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.