Kayseri'de güvercinler için yemleme yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de güvercinler için yemleme yapıldı
6 saat önce
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvercinlerin aç kalmaması için yemleme yapıldı.
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvercinlerin aç kalmaması için yemleme yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü nedeniyle insanlık zor bir dönem geçirirken, güvercinlerin aç kalmaması için şube müdürlüğü ekipleri yemleme çalışması yaptı.
Ekipler, şehir merkezinde güvercinlerin sıklıkla geldiği çeşitli noktalara 100 kilogram buğday bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:12 Kaynak: AA
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