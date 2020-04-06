Kayseri'de güvercinler için yemleme yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvercinlerin aç kalmaması için yemleme yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü nedeniyle insanlık zor bir dönem geçirirken, güvercinlerin aç kalmaması için şube müdürlüğü ekipleri yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, şehir merkezinde güvercinlerin sıklıkla geldiği çeşitli noktalara 100 kilogram buğday bıraktı.