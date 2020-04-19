Kayseri'de güvercinleri polisler besledi - Son Dakika

Kayseri'de güvercinleri polisler besledi

Kayseri'de güvercinleri polisler beslediKAYSERİ'de, sokağa çıkma yasağı sonrası boşalan meydanda aç kalan güvercinleri, polisler besledi.

Kayseri'de güvercinleri polisler besledi KAYSERİ'de, sokağa çıkma yasağı sonrası boşalan meydanda aç kalan güvercinleri, polisler besledi. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 şehirden biri olan Kayseri'de, sessizlik hakim. Kentin cadde ve sokakları dün olduğu gibi bugün de bomboş kaldı. Polis ekipleri de il genelinde önlem alarak, denetim gerçekleştirdi. Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polis ekipleri, aç kalan güvercinleri elleriyle besledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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