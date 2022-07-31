Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

31.07.2022 16:09
Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri'de Hacı Ahmet Özderici Camisi'ndeki yardım paralarını çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Hacı Ahmet Özderici Camisi'ndeki yardım paralarını çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi'ndeki camiye girerek imam odasındaki yardım paralarını çalan M.T. (30), Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada hırsızlıklara karşı, imam odasının kapı ve penceresine uyarı yazısı asıldığı görüldü.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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