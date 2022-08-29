Kayseri'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
M.K. (20) yönetimindeki 51 ACG 516 plakalı kamyon, Kayseri- Niğde kara yolunun Başköy mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 38 D 5553 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), Adalet D. (60) ve S.D. (4) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Zeynep D. ve Kevser D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.
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