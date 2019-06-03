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Kayseri'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı 5 yaralı

34 dakika önce

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı 5 yaralıKayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarpıp, şarampole yuvarlandı.

Kayseri'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı 5 yaralı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kayseri- Sivas karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Kars'ta Fizik öğretmeni olarak görev yapan Selahattin Soytürk (43), bayram tatili için Kayseri'ye gitmek için ailesiyle yola çıktı. Selahattin Soytürk yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü Selahattin, eşi Nermin (38), çocukları Hatice (14), Muhammed (12) ve Aleyna Soytürk (9) yaraladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
Sarıoğlan, Kayseri, Güncel
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