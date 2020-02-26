Kayseri'de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

14 dakika önce

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-300 karayolunun Pınarbaşı Aşağı Kızıl Çevlik mevkiinde meydana geldi. Malatya yönüne giden Mehmet Güney (51) yönetimindeki 44 PT 241 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Mehmet Güney, oğlu Okan Güney (24) hayatını kaybederken, Yasemin Güney (52) ve Efe Güney (12) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.


Mehmet Güney, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:23 Kaynak: DHA
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