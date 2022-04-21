Hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı

21.04.2022 20:39
Hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı

Kayseri'de hafif ticari aracın yan yatması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de hafif ticari aracın yan yatması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Niğde karayolu Araplı mevkiinde S.S. yönetimindeki 42 RS 245 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada aracın içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 7 kişi de ambulanslar ile Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen araç çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mahmut Kılınç - İHA)

Hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı
Hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı

YORUMLAR
500
HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 7 YARALI SARIYER'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, 3 YARALI SARIYER'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, 3 YARALI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:33 Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 20:59:27. #1.13#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement