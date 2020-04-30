Kayseri'de Hak-İş'ten

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Çelik, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, dünya emekçilerinin yanında olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 1 Mayıs'ı kitlesel kutlayamayacaklarını belirten Çelik, bazı taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istediklerini dile getiren Çelik, "Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.



Hak-İş olarak 1 Mayıs'ta ülkenin, bölgenin ve dünyanın bütün emekçileri, mağdurları, mazlumlarıyla küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmayı yinelemek için meydanlarda olduklarını kaydeden Çelik, insanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istediklerini kaydetti.

"Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istiyoruz." diyen Çelik, ülkenin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacaklarını sözlerine ekledi.

Çelik, açıklamanın ardından vatandaşlara karanfil dağıttı.