Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika