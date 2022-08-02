Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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