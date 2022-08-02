Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

02.08.2022 14:39
Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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