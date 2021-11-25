Kayseri'de hakkında 37 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de hakkında 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 37 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.F'nin (54), Gülük Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.
Hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
B.F, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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