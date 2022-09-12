Kayseri'de 4 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Kayseri'de hakkında 4 suçtan yakalama kararı bulunan zanlı, polis ekiplerince kovalama sonucu yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından hakkında 4 ayrı yakalama emri bulunan Ş.K'nin Kayabaşı Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.
İkamete operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Ş.K. kaçmaya başladı.
Şüpheli, kovalama sonucu saklanmaya çalıştığı metruk binada polis tarafından yakalandı.
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