Kayseri'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında üç suçtan 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve yakalanmamak için sık sık ikamet değiştirdiği öğrenilen Tuğba D.'nin saklandığını evi tespit etti.

Belirlenen ikamete operasyon düzenleyen polis, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Tuğba D'yi yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuğba D, iki çocuğuyla cezaevine gönderildi.