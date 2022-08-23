Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı - Son Dakika
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Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı

23.08.2022 18:26

Kayseri'de hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kadın, polis ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken ayak topuğunu kırdı.

Kayseri'de hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kadın, polis ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken ayak topuğunu kırdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan G.B.'nin yakalanmasına yönelik Hunat Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B., polis ekiplerini görünce kaçmak için balkondan atlayarak ayak topuğunu kırdı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan G.B., tedavisinin tamamlanmasının ardından Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı - Son Dakika

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