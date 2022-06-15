Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de olduğu 21 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı - Son Dakika

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