Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

15.06.2022 18:08
Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de olduğu 21 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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