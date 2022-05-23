Kayseri'de halı saha maçının ardından çıkan kavgada silahla yaralanan kişi öldü - Son Dakika
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Kayseri'de halı saha maçının ardından çıkan kavgada silahla yaralanan kişi öldü

23.05.2022 18:00
Kayseri'de halı saha maçının ardından çıkan kavgada silahla yaralanan kişi öldü

Kayseri'de halı saha maçı sonrasında çıkan kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de halı saha maçı sonrasında çıkan kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova Sokak'ta çıkan kavgada, O.Ç. tarafından av tüfeğiyle ağır yaralandığı iddia edilen E.K. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan O.Ç. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı, kardeşi F.Ç. de gözaltına alındı.

F.Ç. ile O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde dün bir halı sahadaki maçın ardından E.K. ile O.Ç. tartışmıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılan ikili arasında kavgaya dönüşen olayda O.Ç'nin av tüfeğiyle E.K'yi yaraladığı iddia edilmişti.

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Kayseri'deki 'faul' cinayetinde ağabey ve kardeşi adliyede Kayseri'deki 'faul' cinayetinde ağabey ve kardeşi adliyede Kayseri 1. Amatör Küme : Makfitspor: 5 Belsinspor: 1 Kayseri 1. Amatör Küme : Makfitspor: 5 Belsinspor: 1
Kaynak: AA

Kayseri, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de halı saha maçının ardından çıkan kavgada silahla yaralanan kişi öldü - Son Dakika


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