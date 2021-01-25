Kayseri'de halı yıkama hizmeti veren iş yeri kurşunlandı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde halı yıkama hizmeti veren bir iş yeri kurşunlandı.

Yenidoğan Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren bir halı yıkama dükkanına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Olayda yaralanan olmazken tüfekten çıkan saçmaların iş yerindeki makinelere isabet ettiği görüldü.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.