Kayseri'de halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı - Son Dakika

KAYSERİ'de halk otobüs şoförlerine gönderilen 'karantina nedeniyle halk otobüslerinin 14 gün çalıştırılmayacağı' yönündeki mesaj, kentte gece yarısı hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Hareket memurluğu önüne gelerek yolu kapatan otobüs sahiplerinin eylemi, Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin'in, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile telefonla görüşmesinin ardından sona erdi.

Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından 100'e yakın halk otobüsü şoförüne, Kayseri Ulaşım Daire Başkanlığından atıldığı belirtilen 'Kayseri Valiliğinin almış olduğu 12.04.2020 ve 2020/25 sayılı kararı gereğince saat 24.00 itibariyle 14 gün boyunca ev karantinasına alındığınız tarafımıza bildirilmiştir. Bu karar gereği 13-27 Nisan tarihleri arasında karantina da olacağınız için araç kullanılmanız yasaktır.' mesajı kentte gece yarısı hareketli saatlerin yaşanmasına yol açtı. Mesajı alan otobüs şoförleri Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesinde bulunan Otobüs Hareket Memurluğuna gitti.

Hareket Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen bazı otobüs sürücüleri, işletmenin önünü otobüsle kapattı. Toplanan çok sayıda otobüs şoförü kendilerinin mağdur edilmek istendiğini, Kovid şüphesi olan kişinin Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım A.Ş bünyesinde çalışan otobüs şoförü olduğunu iddia ederek, "Biz çalışmıyorsak, Büyükşehir Belediyesi şoförleri de çalışmasın" diyerek duruma tepki gösterdi. Hareket memurluğuna gelen Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile konu hakkında telefon görüşmesi yaptı.

ŞAHİN: HİÇBİR HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜMÜZDE KORONAVİRÜS ÇIKMADI

Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin yaptığı açıklamada "Otobüs Hareket Memurluğuna geçtiğimiz günlerde gelen sağlık memuru arkadaş otobüs şoförü arkadaşlarımızı muayene ettiklerinde birkaç arkadaşımızın ateşinin yüksek çıktığından dolayı, kovid testi yapılmamasına rağmen 'Valimizin kararı gereği bir müddet seferlere çıkılmayacak.' dedi. Bir yanlış anlaşılma olmuş." ifadelerini kullandı.

Şahin'in Vali Şehmus Günaydın ile yapılan telefon görüşmesi sonrasında halk otobüsü sürücüleri olaysız şekilde dağıldı.