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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de halk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Kayseri'de halk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı var

6 saat önce

Kayseri'de halk otobüsüne beton mikserinin çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri'de halk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı var, System.String[]

Kayseri'de halk otobüsüne beton mikserinin çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.


Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 38 AB 206 plakalı halk otobüsüne, 27 AJE 35 plakalı beton mikseri çarptı. Kazada, refüje çıkan halk otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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