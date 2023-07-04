Kayseri'de halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi

04.07.2023 08:15

Kayseri'de üzerinde anahtarı unutulan park halindeki halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, el frenini indirmeyince otobüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Otobüsü takip eden polis ekipleri gençleri durdurarak gözaltına aldı.

Kayseri'de üzerinde anahtarı unutulan park halindeki halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 4 kilometre boyunca otobüsü kullanan genç, el frenini de indirmeyince balatalarda çıkan ufak çaplı yangını itfaiye ekipleri söndürdü. 15 yaşındaki genç ise karakola götürüldü.

15 yaşındaki zihinsel engelli genç, halk otobüsünü kaçırdı

4 KİLOMETRE İLERLEDİ

Talas ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Ö. (15), iddiaya göre üzerinde anahtarı unutulan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü kaçırdı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca tehlikeli seyreden, kaldırımlara ve levhalara çarparak ilerleyen otobüsü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

15 yaşındaki zihinsel engelli genç, halk otobüsünü kaçırdı

YANAN LASTİK SÖNDÜRÜLDÜ

Otobüsü takip eden ekipler, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi'nin birleştiği kavşakta otobüsü durdurdu. Otobüsün arka kısmından yoğun duman çıkmasından dolayı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, el freninin indirilmemesi sonucu balataları yanan otobüsün lastiğinde çıkan yangını söndürdü. Gözaltına alınan M.Ö. de karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 yaşındaki zihinsel engelli genç, halk otobüsünü kaçırdı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlığı aşk üçgeni yüzünden bitti
08:57 Afra Saraçoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu'yla fotoğrafını sildi
08:47 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fatih Terim'i tehdit olarak görmüyoruz
08:43 Okan Buruk'a canlı yayında açık açık soruldu: Fatih Terim'i bir tehdit olarak görüyor musunuz?
08:37 Tiryakileri üzecek artış! Bir sigara grubu daha zamlandı
08:33 Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
08:31 Didem Soydan, Üstsüz Denize Girerek Poz Verdi
08:27 Üstsüz denize giren Didem Soydan, göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi
08:24 Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde! Resmi imzayı atmak için bugün Madrid'e gidecek
08:20 Çağlar Söyüncü, dünya devinde! Resmi imzayı atmak için bugün Madrid'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 09:10:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement