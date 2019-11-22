Kayseri'de hamalların yük kavgası cinayetle bitti

Kayseri'de sebze halinde Suriye uyruklu hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Sebze Hali'nde hamallık yapan Suriyeli Yaser El Rebiğ (19), Cevad El Hasan (20), Beşşar El Rebiğ (23), Muhammed Ahmed G. (25) ve Eymen G. (18) arasında kamyondan yük indirme yüzünden tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Yaser El Rebiğ, Cevad El Hasan ve Beşşar El Rebiğ, hastaneye kaldırıldı.



Yaser El Rebiğ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Muhammed Ahmed G, Eymen G. ve Zekeriyya G. polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed Ahmed G. ve Eymen G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Zekeriyya G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.