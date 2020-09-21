Kayseri'de hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Kayseri'de hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Eşi B.T'yi (24) bıçakla yaralayan zanlı M.A.T. (25), Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

B.T'nin ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T, dün, boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçaklamıştı.

Kadın, eve gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olayın ardından kaçan zanlı ise daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 23:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

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